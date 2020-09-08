30 şehirde 40 Deneyap atölyesi açıldı

Varank, sosyal medya hesabından, Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü, o gün, bugün. Öğrenci ve velilerimizin merakla beklediği Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav ve yerleştirme sonuçları belli oldu. Kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik ayaklarından birini oluşturduğunu belirten Varank, şunları kaydetti: "Ücretsiz sunduğumuz bu eğitimler yenilikçi ve vizyoner müfredata sahip. Öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları. Önlerinde hiçbir limit, hiçbir engel yok. Teoriyi öğrenip, pratiğe istedikleri gibi dökebilirler." 12 ilde geçen sene temmuz ayında eğitime başlayan öğrenciler, "tasarım ve üretim" ile "robotik ve kodlama" eğitimlerini tamamladı. Yeni dönemde eğitimler "elektronik programlama ve nesnelerin interneti" ile devam edecek.