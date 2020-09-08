30 şehirde 40 Deneyap atölyesi açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi atölyelerden mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi.
Varank, sosyal medya hesabından, Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü, o gün, bugün. Öğrenci ve velilerimizin merakla beklediği Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav ve yerleştirme sonuçları belli oldu. Kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik ayaklarından birini oluşturduğunu belirten Varank, şunları kaydetti: "Ücretsiz sunduğumuz bu eğitimler yenilikçi ve vizyoner müfredata sahip. Öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları. Önlerinde hiçbir limit, hiçbir engel yok. Teoriyi öğrenip, pratiğe istedikleri gibi dökebilirler." 12 ilde geçen sene temmuz ayında eğitime başlayan öğrenciler, "tasarım ve üretim" ile "robotik ve kodlama" eğitimlerini tamamladı. Yeni dönemde eğitimler "elektronik programlama ve nesnelerin interneti" ile devam edecek.