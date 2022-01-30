30 Ocak: Lozan Mübadele Anlaşması ve ilk Türkçe ezan zulmü!

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30 Ocak 1923 yılında Lozan'da imzalanan "Mübadele Sözleşmesi"nde, toplumsal hafızlarda derin iz bırakan maddelerden birisi de "Nüfus Mübadelesi" anlaşması oldu. Anlaşmaya göre Yunanlar Rum mübadilleri Türklerin evlerine yerleştirdiler. Bununla, Türkleri taciz ederek göçe zorladılar.

Rum mübadiller Anadolu'dan çok düzensiz göç etti. Kısa süre içinde Türklerin evlerine yerleştirilip "yara sarma" imkanı buldular. Türkler ise Rumlara göre çok daha düzenli sayılabilecek koşullarda mübadele edildiler ama geldiklerinde, Rumlara ait herşey yakılıp, yıkılmış olduğundan, yıllarca çadırlarda zor koşullarda yaşadılar.

Münevver Ayaşlı'ya göre mübadele anlaşması gurbetteki Türklerin aleyhine olarak hayata geçirilmiştir.

Ayaşlı: İstanbul Rumlarına istisnai bir muamele yapıldı. Rumeli'ndeki Türkler, servetlerini geride bırakacaklar ve Avrupa'da tek bir Türk kalmayacaktı.

İlk Türkçe ezan zulmü!

Kemalistler, 30 Ocak 1932'de dini dönüştürme projesi kapsamında, Fatih Camisi'nden ilk Türkçe ezanı okuttu. Aynı yıl Kur'an'ın devlet eli ile Türkçe'ye çevrilme çalışmaları da başlatılmıştı. Müteakiben Kur'an ve Ezan'a ilk müdahaleler başladı.

Bir ses sanatkarı Dolmabahçe'de, ses takımı eşliğinde ilk Türkçe Kur'an'ı ahenkle nasıl okuduklarını ve Mustafa Kemal'in de buna nasıl katıldığını anlatıyordu.

İlahiyat fakültesinin öncülüğünde İslam dininde reform ve modernleşme sorununu incelemek ve üniversite kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na tekliflerde bulunmak üzere bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Komisyon çalışmalarını tamamlayarak, şu tavsiyelerde bulunmuştu:

1- Oturulacak sıraları, gardolapları olan temiz ve düzenli camilere ihtiyaç vardır. Halk buralara temiz ayakkabıları ile girecek.

2- Bütün dua ve hutbeler Arapça değil, ulusal dilde yani Türkçe olmalıdır. Camilerin iyi yetişmiş müzisyen ve müzik aletlerine ihtiyacı vardır. Modern ve kutsal enstrümantel müzik ihtiyacı acildir.

3- Basılı hutbe dizileri yerine felsefe eğitimleri vaizlerin yetkisinde dini rehberliğe geçilmelidir.