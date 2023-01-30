30 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi





قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَٓا اَكْفَرَهُؕ

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُؕ

مِنْ نُطْفَةٍؕ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُۙ

ثُمَّ السَّبٖيلَ يَسَّرَهُۙ

ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُۙ

ثُمَّ اِذَا شَٓاءَ اَنْشَرَهُؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı!"

"(Bir düşünse) Allah onu neden yarattı?"

"Bir spermden yarattı da ona şekil verdi."

"Sonra ona yolu kolaylaştırdı."

"Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu."

"Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek."

(Abese Suresi, 17-18-19-20-21-22) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:



Burada “Kahrolası o insan!” şeklindeki yergi ifadesiyle genel olarak insanlığın değil, Hz. Peygamber’le yaptıkları tartışmalarda yeniden dirilmeyi inkâr eden putperestlerin, bir rivayete göre özellikle Ebû Leheb’in oğlu Utbe’nin kastedildiği belirtilmektedir. Âyetlerde gerek söz konusu kişiye gerekse yeniden dirilme konusunda tereddüdü olan herkese, insanın hiç yokken varlık alanına nasıl çıkarıldığı hatırlatılmakta, böylece insanlar düşünme ve inanmaya teşvik edilmektedir. “Sonra ona yolu kolaylaştırdı” meâlindeki âyeti müfessirler “Ana rahminden çıkmayı kolaylaştırdı” veya “Hayır yahut şer yolunu seçme imkânı verdi” şeklinde yorumlamışlardır. Taberî âyetin bağlamını dikkate alarak birinci yorumu tercih etmiştir (bk. XXIX, 35).

Ancak bize göre ikinci anlam, yani insanın iyilik-kötülük, iman-inkâr, doğru-yanlış şeklindeki alternatifler arasında seçim yapma gücüne sahip varlık olarak yaratılması daha çok hatırlatılmaya değer bir lütuftur; dolayısıyla âyetin bağlamına da daha uygundur. Çünkü bu özelliğiyle insan dünyadaki diğer bütün yaratılmışlardan üstün ve seçkin kılınmıştır. Bu gerçek yanında, insanın bir gün ölüp kabre konduktan sonra Allah’ın dilediği bir vakitte tekrar diriltileceğini hatırlatan 21-22. âyetler ile Allah’ın buyruklarına uymayanları kınayan 23. âyetten şu sonuç ortaya çıkmaktadır:

Allah insana iyilik ve kötülük yolları arasında seçim yapma imkânlarını bahşetmiş, dolayısıyla ona ihtiyacı olduğu kadar özgürlük alanı açmıştır. Bu özgürlüğe sahip olması ona Allah’ın buyruklarını yerine getirme sorumluluğu yüklemektedir. Nihayet insan, bir gün bu hayatı terkedecek ve özgürlüğünü doğru kullanarak sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda hesap verecek, karşılık görecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 556-557

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



إِنَّ اللَّه تعالى، بَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيلِ لَيَتُوبَ مُسيِءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدهُ بِالنَّهارِ ليَتُوبَ مُسيءُ اللَّيلِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِنْ مَغْرِبَها



“Azîz ve celîl olan Allah, gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece rahmet kapısını açık tutar; gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu uygulama güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder.” Kaynak: Müslim, Tevbe 31



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