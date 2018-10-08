30 metre derinlikten gelen sesin ne olduğu anlaşıldı!

Karapınar Sırnık mevkisinde daha önce oluşan 30 metre derinliğindeki obruktan ses geldiğini gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, içi su dolu obruktaki küçük bir toprak parçası üzerinde bulunan tilkiye, yiyecek attı. Tilkinin kurtarılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Bir süre sonra verilen adrese ulaşan ekipler, vinç yardımıyla obruk içindeki tilkiye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadı.



Bunun üzerine obruğa halatlarla özel kapan indiren ekipler, yiyeceklerle besledikleri ve dar bir alanda sıkışan tilkinin kapana girmesini bekliyor.

Olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını inceleyen Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, tilkinin kurtarılması için gerekenin yapılacağını belirterek, "Tilkinin hayatta kalabilmesi için yaşam malzemesi bıraktık. Sonuçta o da canlı. Kurtarılması için gereken herşeyi yapacağız." dedi.