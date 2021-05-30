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Sağlık 30 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronadan vefat etti?
Sağlık

30 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

Kaç yeni korona vakası var? Milyonlarca kişi normalleşme takviminin açıklanmasını beklerken günlük vaka sayılarını da yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs tarihine ilişkin verileri paylaştı. Peki, bugün kaç kişi vefat etti? 30 Mayıs kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 20:41:00 -
30 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

Koronavirüs salgınını ilk gününden bu yana Sağlık Bakanlığı, güncel verileri paylaşıyor. Peki, 30 Mayıs’ta kaç korona vakası var?

30 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 20.00 itibarıyla 228.827.510'a ulaştı.

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