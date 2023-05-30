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İSLAM 30 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-05-30 05:17:00 -
30 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

مَا سَلَكَكُمْ فٖي سَقَرَ

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّٖينَۙ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?”

 Onlar şöyle cevap verirler: “Biz namaz kılanlardan değildik"

(Müddessir Suresi, 42-43)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

وعن جابرٍ رضي اللَّه عنهُ قال : سمعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ : « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ » رواه مسلم

Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:
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– Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır” buyururken işittim.

Kaynak: Müslim, Îmân 134. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 9; İbni Mâce, İkâmet 17

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