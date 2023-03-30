30 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَٓائِبٖينَ

"Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz (olup bitenlerden) uzakta değiliz."

(A'râf Suresi - 7) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

GÜNÜN HADİSİ:

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"Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım."

Kaynak: Müslim, Zikir 96; Ebû Dâvûd, Vitir 32

Günün Sözü: