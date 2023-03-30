30 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَٓائِبٖينَ
"Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz (olup bitenlerden) uzakta değiliz."
(A'râf Suresi - 7) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)
GÜNÜN HADİSİ:
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"Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım."
Kaynak: Müslim, Zikir 96; Ebû Dâvûd, Vitir 32
Günün Sözü: