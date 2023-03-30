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İSLAM 30 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-03-30 08:30:00 -
30 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَٓائِبٖينَ

"Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz (olup bitenlerden) uzakta değiliz."

(A'râf Suresi - 7) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

GÜNÜN HADİSİ:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım."

Kaynak: Müslim, Zikir 96; Ebû Dâvûd, Vitir 32

Günün Sözü:

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