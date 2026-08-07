30 ilde dev DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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30 ilde DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 104 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin bilgi verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi.
104 gözaltı var
Adana, Ağrı, Amasya, Antalya, Batman, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Karaman, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı.
Finans desteği ve sosyal medya propagandası
Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.