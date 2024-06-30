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Tarih 30 Haziran 1988: Mustafa Runyun'un vefatı (Alim/Mebus)
Tarih

30 Haziran 1988: Mustafa Runyun'un vefatı (Alim/Mebus)

Yeniakit Publisher
2024-06-30 05:03:00 -
30 Haziran 1988: Mustafa Runyun'un vefatı (Alim/Mebus)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mustafa Runyun'u hayırla yâd ediyoruz.

Siyasetçi, yazar, siyaset adamı (D. 1917, Konya – Ö. 1988). Konyalı Kaşıkçı Ali Rıza adlı bir mutasavvıfın oğludur. Yükseköğrenimini Mısır’da yaptı. 1956’da Diyanet İşleri Başkanlığınca, zamanın ihtiyacına uygun bir Kur’an-ı Kerim tercümesi hazırlamak üzere kurulan heyette yer aldı.



1957’de Demokrat Partiden milletvekili seçildi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde görev yaptı. 27 Mayıs 1960 İhtilali döneminin Yassıada sanıklarındandır. Cumhuriyet devrinde vaazlarıyla, konuşmalarıyla ve eserleriyle İslâmiyete hizmet eden büyük âlimlerden birisidir.

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