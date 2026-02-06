  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi
Dünya

Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi

Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi

Jeffrey Epstein’in intihar ettiği iddia edilen geceye ait güvenlik kamerası görüntülerinin yeni analizinde, hücresine giden merdivenlerde “turuncu elbiseli” bir kişinin daha tespit edildiği açıklandı. Bulgular, resmi raporlarla çelişen yeni soru işaretleri doğurdu.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in ölüm gecesine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. CBS tarafından yayımlanan ve uzman görüşleriyle desteklenen analizde, Adalet Bakanlığının paylaştığı son belgeler üzerinden yapılan incelemenin, olay gecesi daha önce raporlanmamış bir hareketliliğe işaret ettiği belirtildi.

MERDİVENLERDE “TURUNCU” BİR SİLÜET

Analize göre, 9 Ağustos 2019 gecesi saat 22.39 sularında, Epstein’in hücresinin bulunduğu izole kata çıkan merdivenlerde turuncu renkli bir cisim ya da kişi tespit edildi. Bu detayın, önceki resmi raporlarda yer almaması dikkat çekti. Söz konusu katın normal şartlarda kilitli ve sınırlı erişime sahip olduğu vurgulandı.

FBI NOTU İLE ADALET BAKANLIĞI YORUMU ÇELİŞİYOR

Federal Bureau of Investigation (FBI) inceleme notlarında, “L Katı merdivenlerinden yukarı doğru turuncu bir şeyin çıktığı görülüyor. Muhtemelen o kata çıkarılan bir mahkûm olabilir” ifadesinin yer aldığı aktarıldı. Buna karşın Adalet Bakanlığı belgelerinde aynı görüntü için, turuncu “çarşaf veya yatak takımı” taşıyan kimliği belirsiz bir cezaevi görevlisi ihtimali dile getirildi. Uzmanlar, iki kurumun yorumları arasındaki bu farkın, olay gecesine ilişkin belirsizliği artırdığı görüşünde.

NÖBETÇİLERE BU KİŞİ SORULMADI

Belgeler incelendiğinde, Epstein’in öldüğü gece nöbetçi olan görevlilere “turuncu elbiseli” kişiyle ilgili herhangi bir soru yöneltilmediği ortaya çıktı. Ayrıca o gece katta görevli olan Tova Noel’in, 2019’daki ifadesinde mahkûm sayısını bir eksik kaydettiğini ancak bunu “yanılgı” olarak nitelendirdiği bilgisi de raporlarda yer aldı.

KAMERA KÖR NOKTASI VE ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

O gece kayıt yaptığı bilinen tek kameranın, Epstein’in hücresine çıkan merdiveni kısmen görmeyecek şekilde konumlandırıldığı; diğer açıdaki kameranın ise çalışmadığı iddia edilmişti. Eski FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino, Fox News’e verdiği röportajda, aynı katta bir güvenlik görevlisi dışında kimsenin bulunmadığını savunmuştu.

ŞÜPHELER GİDERİLMEDİ, DAHA DA ARTTI

Uzmanlara göre son görüntüler, Epstein’in ölümüne ilişkin soruları yanıtlamaktan çok yeni çelişkiler üretiyor. Ailenin de uzun süredir dile getirdiği “cinayet” iddiası bu gelişmeyle yeniden gündeme taşındı. Epstein’in kardeşi Mark Epstein, ağabeyinin intihar etmediği görüşünü koruyor.

SORUŞTURMA TALEPLERİ YENİDEN YÜKSELİYOR

Yeni tespitlerin ardından kamuoyunda, olay gecesinin kapsamlı ve bağımsız biçimde yeniden incelenmesi çağrıları güçlenmiş durumda. Tartışmalar, Epstein dosyasının kapanmadığını ve kritik ayrıntıların hâlâ aydınlatılmadığını bir kez daha gösteriyor.

