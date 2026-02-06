  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İsrail miti yıkılıyor!' ABD, Suriye’den çekilmeye başladı 6 Şubat’ta Türkiye tek yürek! Asrın Felaketi'nin 3. yılında acı ve gurur bir arada 6 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı) Asrın Felaketinin Üçüncü Yılı... Devlet millet el ele yaralarını sarıyor Kripto para belasında 1 trilyondan fazla para buhar oldu! Rusyadan'dan Almanya'ya diplomatik misilleme! Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"
Dünya Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı
Dünya

Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı

Fransa’daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, geçen yıl ekim ayında gerçekleşen hırsızlık sırasında soyguncuların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugénie'ye ait tacın tamamen onarılabileceğini açıkladı. Müze, soygunun ardından tacın fotoğraflarını da ilk kez paylaştı

Ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim tarihinde yaşanan soygunda hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugeie'ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Hırsızların cam vitrininde açtıkları dar bir delikten çıkarılması sırasında "ciddi şekilde deforme" olan tacın tamamen restore edilebileceği açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim tarihinde yaşanan soygunun etkileri sürüyor. Louvre Müzesi, soygun sırasında düşürülen İmparatoriçe Eugeie'ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafını yayınladı. Soygunun ardından fotoğrafı ilk kez yayınlayan müze yetklileri, hırsızların tacı cam vitrininde açtıkları dar bir delikten çıkarmaya çalışmaları nedeniyle "ciddi şekilde deforme" olduğunu belirtti. Müze yetkilileri tacın "neredeyse sağlam" olduğunu ve tamamen restore edilebileceğini belirtti. Ayrıca, 19. yüzyıldan kalma tacın orijinal haline geri getirileceğini kaydeden yetkililer, taç üzerinde bulunan 8 altın kartaldan birinin kaybolduğunu, 56 zümrüt ve bin 354 elmasının 10'u hariç tamamının yerinde durduğunu kaydetti.

LOUVRE SOYGUNU HAKKINDA

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini, bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerler bulunacağını açıklamıştı.

Soygunu yapan şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.

Louvre soyguncularının garajı bulundu: Çalıntı mücevherler hâlâ kayıp
Louvre soyguncularının garajı bulundu: Çalıntı mücevherler hâlâ kayıp

Dünya

Louvre soyguncularının garajı bulundu: Çalıntı mücevherler hâlâ kayıp

Louvre’dan eleştirilen karar: Yabancı ziyaretçiye zam
Louvre’dan eleştirilen karar: Yabancı ziyaretçiye zam

Dünya

Louvre’dan eleştirilen karar: Yabancı ziyaretçiye zam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23