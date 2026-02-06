Sürpriz karar alındı! Galatasaray'a 25, Paris FC'ye 15 milyon euro!
Okan Buruk'un, '3 genç oyuncuyla ilgilendik. 3'ü de Türkiye'ye gelmek istemedi' dediği isimlerden biri Reims forması giyen Patrick Zabi'ydi. Genç yeteneğin yeni kulübü belli oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "3 genç oyuncuyla ilgilendik. 3'ü de Türkiye'ye gelmek istemedi. Kariyerlerinin bu dönemlerinde Türkiye'ye gelmeyi bir düşüş olarak görüyorlar" dediği isimlerden biri Patrick Zabi'ydi... Reims Kulübü, Sarı-Kırmızılı ekipten 25 milyon euro talep etmişti.
Fakat Ligue 1 ekibi Paris FC, 15 milyon euro karşılığında işi resmen bitirdi. 19 yaşındaki merkez orta saha, yeni takımına sezon sonunda katılacak. Reims, Ligue 2'de zirve mücadelesi veriyor. Patrick Zabi, Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde kalmak istediği için Galatasaray'a olumsuz yanıt vermişti.
1.91 boyundaki futbolcu, 2025'in Ocak ayında Ivorie FC'den, Reims B Takımı'na geçiş yapmıştı.
Fransız ekibi bu hamle için sadece 100 bin euro ödemişti. Çok kısa bir süre içinde Patrick Zabi değerini inanılmaz artırdı. Paris FC, 15 milyon euro ödediği genç yeteneği ilerleyen yıllarda çok daha fazlasına satabilir.
