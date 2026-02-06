  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
O isim ile ilgili flaş karar çıkmadı? Beşiktaş harıl harıl yeni isimler için koşturuyor...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

O isim ile ilgili flaş karar çıkmadı? Beşiktaş harıl harıl yeni isimler için koşturuyor...

Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna katmıştı. Yapılan pazarlıklarda İzmir ekibinden bir oyuncunun daha istendiği ortaya çıktı!

#1
Foto - O isim ile ilgili flaş karar çıkmadı? Beşiktaş harıl harıl yeni isimler için koşturuyor...

Beşiktaş, İzmir temsilcisi Göztepe'ye 5 milyon euro ödeyerek Junior Olaitan'ı renklerine bağlamıştı. Bonservis bedeli bonuslarla birlikte 1 milyon euro daha artabilir. Ayrıca Göztepe'nin sonraki satıştan 'lik pay hakkı bulunuyor.

#2
Foto - O isim ile ilgili flaş karar çıkmadı? Beşiktaş harıl harıl yeni isimler için koşturuyor...

Kartal, Beninli 10 numarayla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

#3
Foto - O isim ile ilgili flaş karar çıkmadı? Beşiktaş harıl harıl yeni isimler için koşturuyor...

Olaitan'ın kontratında aynı zamanda +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş'ın oyuncu konusunda pazarlık yaparken Göztepe'den Anthony Dennis'i de istediği öğrenildi. Ancak İzmir ekibi Dennis'le ilgili yüksek beklenti içinde bulununca çifte transfer ihtimali ortadan kalktı.

#4
Foto - O isim ile ilgili flaş karar çıkmadı? Beşiktaş harıl harıl yeni isimler için koşturuyor...

Dennis'in sözleşmesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. Yani 2026 yazında sözleşmesinin son senesine giriyor. 21 yaşındaki futbolcunun adı ara transfer döneminde birçok takımla anıldı. Avrupa ekiplerinin ilgisi, transfer dönemi kapandığı için doğal olarak ortadan kalktı...

