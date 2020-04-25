30 bini belli olmuştu, 70 bin Sosyal Konutun kuraları salı başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 Mart’ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağını ve kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceğini açıkladı.

İlk kura Manisa ve Denizli için

Kurum, şubat sonunda başlatılan çekiliş takviminde aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde inşa edilecek toplam 30 bin konutun sahiplerini belirlemişti.

TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan’da ilk olarak Manisa Köprübaşı’ndaki 75 konut, Manisa Akhisar’daki 125 konut, Manisa Salihli’deki 150 konut ve Denizli’deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunan vatandaşların tüm kura takvimine TOKİ’nin internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.

İadeler nasıl alınacak?

TOKİ Yönetimi, alınan karar gereği, Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM’lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığını açıkladı.

İhaleler de yapılacak

Her yıl binlerce sosyal konutu inşa ederek hak sahiplerine teslim eden TOKİ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Çevre-Şehircilik Bakanlığı ile Hazine-Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamındaki binaların yapım ihalesini önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeye başlayacak.