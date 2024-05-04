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Dünya 30 bin Müslüman İsrail’i aşıp Aksa’da saf tuttu
Dünya

30 bin Müslüman İsrail’i aşıp Aksa’da saf tuttu

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:45:00 -
30 bin Müslüman İsrail’i aşıp Aksa’da saf tuttu

Barbar İsrail’in engellemelerine ve çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 30 bin Filistinli ve yabancı Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.

İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

İsrail polisi, sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin birçok noktasında konuşlandı. Mescid-i Aksa’nın girişlerine bariyerler kuran İsrail polisi, bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak Aksa’ya girişlerini engelledi. Aksa’ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesi ve Eski Şehir’in sokaklarında kıldı. İsrail polisi orada da onlara saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa’da cuma namazına 30 bin kişi katıldı.

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