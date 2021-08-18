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Dünya 30 bin dönüm kül oldu! ABD'de yangın söndürülemiyor
Dünya

30 bin dönüm kül oldu! ABD'de yangın söndürülemiyor

ABD'nin California eyaletinde hafta sonu çıkan yangını 30 bin dönümlük alana yayıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 11:45:00 -
30 bin dönüm kül oldu! ABD'de yangın söndürülemiyor

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

El Dorado'da hafta sonu çıkan Caldor yangınının dün şiddetini arttırmasıyla Grizzly Flats kasabası tahliye edilirken, 2 kişi yaralandı. Çok sayıda yapının zarar gördüğü yangının 30 bin dönümlük alana yayıldığı, Sierra Nevada bölgesinde ilerlediği belirtildi.

Eyalet genelinde faaliyet gösteren elektrik şirketi Pacific Gas&Electric, şiddetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vermesini ve alevlerin farklı alanlara sıçramasını önlemek amacıyla 18 yerleşim yerinde yaklaşık 51 bin hanenin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

 

California Acil Servis Ofisine göre birkaç bölgede zorunlu tahliye emirleri verilirken, şu ana kadar 17 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

California Valisi Gavin Newsom, yangınla mücadele kapsamında El Dorado'da acil durum ilan etti.

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