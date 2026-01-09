  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Bir de sokak ortasında cinayet işledi
Gündem

30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Bir de sokak ortasında cinayet işledi

30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Bir de sokak ortasında cinayet işledi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, husumetlisini evinin önünde silahla öldürdü.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Karayolları Mahallesi 611.Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bekleyen Ömer Şirin (25), bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı çevredekilerin tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden Ömer Şirin’in ablası Y.T.’nin ifadesinde, kardeşi ile mahalleden arkadaşı Mustafa Şenses arasında daha önceden husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

 

FİRARİ ŞÜPHELİNİN 8 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Öte yandan şüphelinin babası K.Ş.’nin polisi arayarak, oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını bildirdiği belirtildi.

Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi Mustafa Şenses’in 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Mustafa Şenses’in yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

