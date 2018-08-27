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30 Ağustos'ta kaç gün tatil?

30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramlarımız arasında yer almakta. 30 Ağustos'a sayılı günler kala vatandaşlar 30 Ağustos'ta tatil mi? 30 Ağustos'da kaç gün tatil? sorusunun cevabını merak etmekte. 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayram tatilini yapmak isteyenler şimdiden 30 Ağustos'da tatil olup olmayacağını araştırıyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:33
30 Ağustos'ta kaç gün tatil?

30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramlarımız arasında yer almakta. 30 Ağustos'a sayılı günler kala vatandaşlar 30 Ağustos'ta tatil mi? 30 Ağustos'da kaç gün tatil? sorusunun cevabını merak etmekte. 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayram tatilini yapmak isteyenler şimdiden 30 Ağustos'da tatil olup olmayacağını araştırıyor.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılacak

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil. Bankalar başta olmak üzere devlet kurumları 30 Ağustos'da resmi izinli olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:33
  1. Ankara
  2. 30 Ağustos'ta kaç gün tatil?

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