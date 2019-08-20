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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. 30 Ağustos günü ülkemizde resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple şimdiden Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki 30 AĞustos tatil olacak mı? İşte detaylar...

20 Ağustos 2019 Salı 16:45
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. 30 Ağustos günü ülkemizde resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple şimdiden Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki 30 Ağustos tatil olacak mı? İşte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle Cuma günü tatil sayılacak.

30 Ağustos zafer bayramı nedir?

Atatürk'ün başkomutanlığı sırasında yapıldığı için ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan Orduları İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtarıldı. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşti ancak 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da ''Başkumandan Zaferi'' adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren ' 'Zafer Bayramı''adıyla kutlanmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:45
  1. Ordu
  2. İzmir
  3. Afyon
  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  5. 30 Ağustos Zafer Haftası
  6. 30 ağustos resmi tatil olacak mı
  7. 30 ağustos 2019 tatil mi

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