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’30 Ağustos Zafer Bayramı’ Resepsiyonu Cumhuriyet Meydanı’nda Yapılacak

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ kutlamaları kapsamında Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonun bu yıl Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık şekilde yapılacağını açıkladı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:05
’30 Ağustos Zafer Bayramı’ Resepsiyonu Cumhuriyet Meydanı’nda Yapılacak

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ kutlamaları kapsamında Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonun bu yıl Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık şekilde yapılacağını açıkladı.


Vali Günaydın yaptığı açıklamada, her yıl kapalı salonda düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resepsiyonunun bu yıl halka açık bir şekilde kutlanacağını belirterek, “Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan resepsiyona tüm vatandaşlarımız davetlidir. Milletimiz tarafından yazılan en büyük destanlardan biri olan ’30 Ağustos Zaferi’nin’ 97. yıldönümünü Kayserili hemşerilerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız” ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gün boyunca Kayseri Valiliği tarafından etkinlikler düzenleneceğini belirten Vali Günaydın, gündüz başlayıp akşam son bulacak bu kutlamaları birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızla birlikte kutlayacaklarını söyledi.


30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resepsiyonuna tüm halkımız davetlidir.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:05
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