30 Ağustos Zafer Bayramı Erciyes Tırmanışı yapıldı Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Erciyes zirve tırmanışı tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Erciyes zirve tırmanışı tamamlandı.

Erciyes Dağı’nın Çobanini bölgesinde çadırlarını kuran dağcılar, saat 03:00 sıralarında Şeytanderesi kulvarından tırmanışa başlayarak sabah saat 07.15 sıralarında Erciyes Dağı’nın zirvesine ulaştı. 6 ilden 5 bayan 44 erkek dağcı, zirvede tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Dağcılar, saat 11:00’da kamp yerine döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, zirve tırmanışına katılan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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