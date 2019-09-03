0553 313 94 23

30 Ağustos Zafer Bayramı Dart turnuvası sona erdi

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Dart Turnuvası sona erdi.

03 Eylül 2019 Salı 16:03
30 Ağustos Zafer Bayramı Dart turnuvası sona erdi

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Dart Turnuvası sona erdi.


28-30 Ağustos tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan turnuvaya katılan 128 sporcu turnuvada dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda genç kızlarda Esmanur Çiftçi, genç erkeklerde Yasin Çınar, yıldız kızlarda Nisanur Erciyes, yıldız erkeklerde Ozan Altunal, büyükler kategorisinde ise Fatih Okur birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.


Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor taraftarından yeni marş
    1. Kayserispor taraftarından yeni marş
    2. TSYD’den TFF’ye ziyaret
    3. HDP’li başkanlar Avrupa’ya bel..
    4. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri’nde..
    5. Suriye’ye ihracatlar sınır kapıları..
    6. Hasat sezonunu değerlendiren Çorum..
    7. Eğirdir MAREM’de Şeftali Hasat Bayramı..
    8. HDP'nin kapısına dayandılar! Eyleme..
    9. Ergene Velimeşespor, özel hastane ile..
    10. Çorlu - Ankara uçuşları haftada 5 güne..
    11. YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı!
    12. Bin 100 metre kotundaki tarlada..
    13. Safranbolu TSO’da "plastik poşet"..
    14. Birleşik Arap Emirlikleri’nde okul..
    15. Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekibine..
    16. Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye..
    17. Yüz şeklinizin bozulmasını..
    18. Haliç Şadan Kalkavan Turnuvası’nda..
    19. Kedi beslenme meselesi kavgaya dönüştü
    20. İzmir sallanıyor! Bir günde 3 deprem
    21. Ergene Velimeşespor’da moraller yerinde
    22. Şehit Mansur Cansız için mevlit..
    23. Gültak: “Akdeniz, Mersin’i 20-25 yıl..
    24. Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık..
    25. "Hayvanlar Hakkında Bir Konser" 25..
    26. Antalya Film Forum'a başvurular sürüyor
    27. DAGC’den Vali Memiş’e ziyaret
    28. Damdan düşen adam hayatını kaybetti
    29. Fransa’dan İran’a 15 milyar dolarlık..
    30. Eker, en beğenilen ürünleriyle..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız