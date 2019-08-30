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30 Ağustos Zafer Bayramı Çayırova’da kutlandı

KOCAELİ (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:53
30 Ağustos Zafer Bayramı Çayırova’da kutlandı

KOCAELİ (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü Çayırova’da düzenlenen programla kutlandı.


İlçe Kaymakamlık binası önünde Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye başkanlığı makamlarını temsilen çelenk sunumu yapıldı. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ilçe protokolünün katılımları ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ederken, kutlama programı burada son buldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:53
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