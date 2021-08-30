  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Sizi kim fonluyor?"
Bakanlık duyurdu: Sayı 12'ye yükseldi
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak
Pekmez kazanına düşen kız çocuğu ağır yaralandı
Sağlık 30 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

30 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıkarken, 245 de yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 20:04:00 - 2021-08-30 20:07:41
30 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

Bu tabloyu artık değiştirelim

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay