30 ağustos 2022 bankalar açık mı? FAST ile resmi tatilde para gönderme oluyor mu? FAST para transferi limiti

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle birçok vatandaş 30 Ağustos'da bankalar açık mı diye merak etti ve sorguladı. Birçok kişi tarafından merak edilen ve sık sık araştırılan konular arasında yer alan 30 Ağustos'da EFT oluyor mu, bugün EFT olur mu sorularını sizler için araştırdık ve yanıtladık. Birçok kişi tarafından merak edilen bu konu, 30 Ağustos tarihinin resmi tatil olması nedeniyle kafalarda karışıklık yaratabiliyor. Peki, 30 Ağustos'da EFT Oluyor mu? Bugün EFT Olur mu? 30 Ağustos'da Para nasıl gönderebilirim? bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, bugün bankalar çalışıyor mu? Konuya ilişkin detaylaer haberimizde...

BUGÜN BANKALAR HİZMET VERİYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün bankalar kapalı olacak. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplarda olacak.

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu nedenle kargolar Zafer Bayramı'nda da kapalı.

Kargo şubelerinin kapalı olması sebebiyle kargo alım ve dağıtım işlemleri de yapılmayacak.

30 AĞUSTOS'TA PTT ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

Eczaneler, hem Pazar günleri hem de resmi tatil günlerinde kapalı.

Dolayısıyla pazar günlerinde olduğu gibi 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı nedeniyle eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinikleri gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam ederek mesai saatleri içinde hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'DA EFT OLUR MU?

30 Ağustos Salı günü yapılacak olan EFT işlemleri bankaların çalışmaması nedeniyle bir sonraki gün 31 Ağustos Çarşamba günü gönderdiğiniz hesaba geçecektir. Bankanızın Fast uygulaması var ise sınırlı bir tutara kadar anlık gönderim yapabilirsiniz. Havale işlemleri ise aynı bankalar aracılığıyla olduğu için yapılabiliyor.

FAST ile Para Gönderme Nedir? Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin yanı sıra EFT ve Havale para transferi işlemlerinde, IBAN'ın yerine cep telefonu, e-posta, kimlik, vergi ve pasaport numarası bilgilerini eşleştirmeyi sağlayan sistemdir.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN),telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

FAST PARA LİMİTİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nın, 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde üst limit 1000 TL'ye çıkarıldı.

8 Ocak 2021'de yürürlüğe giren sistemle 9 milyon anlık ödeme yapıldığı belirtilirken ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN),telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı açıklandı.

2022 YILI RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi