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3 yıldır aranıyordu! Polisleri görünce 4. kattan aşağı atladı

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü polis ekiplerince yakalanınca evin 4. katından atlayarak kaçtı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:31
3 yıldır aranıyordu! Polisleri görünce 4. kattan aşağı atladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç yıl önce Adıyaman Açık Cezaevi'nden firar eden M.S.A'nın, kent merkezindeki evine geldiğini tespit etti.

Polisekiplerini gören cezaevi firarisi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin 4'üncü katından atlayarak kaçtı.

Ekipler, takip sonucu firari hükümlüyü kaçtığı bölgeye çağrılan takviye polis ekipleriyle arama çalışması başlattı.

Aynı mahallede bulunan İmam Hatip Lisesi Camisi Kur'an Kursu'na çıkan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanıp gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada hükümlünün 3 yıldır arandığı, 14 bin lira para cezası,uyuşturucu ticareti, tehdit, kamu görevlisine hakaret, 2 ayrı nitelikli yağma suçları ile 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:31
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. Adıyaman Açık Cezaevi
  3. İmam Hatip Lisesi Camisi Kur'an Kursu
  4. Bahçelievler Mahallesi
  5. 4. kat
  6. Adıyaman

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