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3 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Manisa'da cinayet işlediği iddiasıyla 3 yıldır aranan zanlı İzmir'de yakayı ele verdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:35
3 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce işlediği adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan K.T'nin (56) Doğançay Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlının, Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi yüzünden Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü ve ardından kaçtığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:35
  1. Zanlı
  2. Doğançay Mahallesi
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