3 yılda yüzde 108 büyüdü! Herkes şaşkın

Satış fiyatları daha ekonomik olan B-SUV’lara ilgi artıyor. Son üç yılda B-SUV’ların binek otomobil pazarından aldığı pay yüzde 9.6’dan yüzde 20’ye çıktı. Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, konuyla ilgili yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye otomotiv pazarında SUV araçlara ilgi devam ediyor. 2023 Ocak-Şubat aylarında en çok tercih edilen gövde tipi yine SUV'lar oldu. SUV'ların pazar payı yüzde 48.9 olarak gerçekleşti. SUV modelleri yüzde 28.2 ile sedan modeller izledi. SUV pazarında C-SUV araçların ağırlığı var. Ancak son üç yılda daha uygun satış fiyatlarıyla dikkat çeken B-SUV'ların payı hızla artıyor. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2020'de B-SUV araçların payı yüzde 9.6 seviyesindeydi. 2021'de bu oran yüzde 12.6'ya, 2022'de yüzde 17.3'e yükseldi. 2023'ün ilk iki ayında ise yüzde 20'ye çıktı. Böylece B-SUV'ların binek otomobil pazarından aldığı pay son üç yılda yüzde 108 arttı. (...)"



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