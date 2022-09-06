3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti! Gülşen'in yargılanacağı ilk duruşma tarihi belli oldu
İmam hatiplilere yönelik söylediği sözlerden dolayı hakkında dava açılan ve ifadeye gittiği sırada tutuklanan Gülşen'in yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu. Gülşen için 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti!
İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleriyle gündeme gelen Gülşen'in Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde arkadaşıyla dalga geçerek “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” demesi tepki çekmişti. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmiş ve tutuklanmıştı.
Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Şüpheli Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.