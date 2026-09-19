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Aktüel 3 Yıl Sonra Yeniden Gördü: Etiyopyalı İsmail Amca’nın Hikayesi
Aktüel

3 Yıl Sonra Yeniden Gördü: Etiyopyalı İsmail Amca’nın Hikayesi

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3 Yıl Sonra Yeniden Gördü: Etiyopyalı İsmail Amca’nın Hikayesi

Etiyopya’da 3 yıldır iki gözüyle de göremeyen 65 yaşındaki İsmail Amca, Hayrat Yardım’ın Asosa bölgesinde gerçekleştirdiği katarakt ameliyatının ardından yeniden görmeye başladı.

Asosa bölgesinde yaşayan İsmail Amca, çiftçilik yapıyor ve 7 çocuk babası. Görme kaybı nedeniyle uzun süredir günlük hayatında zorluk yaşayan İsmail Amca, ameliyat olabilmek için uzun bir yolculuğun ardından sağlık ekibine ulaştı.

Ameliyat öncesinde en büyük isteğinin tarlalarını ve evinin yolunu yeniden görebilmek olduğunu ifade eden İsmail Amca, operasyonun ardından gözlerini açtığında büyük bir sevinç yaşadı.

Yeniden görmeye başladığında şaşkınlığını gizleyemeyen 65 yaşındaki İsmail Amca, karşısında oturan kişilere bakarak heyecanla, “Hepinizi görüyorum” dedi ve çevresindekileri tek tek saymaya başladı.

 

Yıllar sonra yeniden görmenin mutluluğunu yaşayan İsmail Amca, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hayatım boyunca sizlere dua edeceğim.”

Asosa’da 4 Günlük Sağlık Çalışması

İsmail Amca’nın da faydalandığı sağlık çalışmaları, Hayrat Yardım tarafından Etiyopya’nın Asosa bölgesinde yürütüldü.

Bölgede 4 gün süren çalışma kapsamında katarakt sorunu yaşayan yüzlerce kişi ameliyat edildi. Yapılan operasyonlarla hastaların yeniden görebilmesine ve günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmesine katkı sağlandı.

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