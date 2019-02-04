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3 yıl sonra ortaya çıktı! ABD bu iddiayı konuşuyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da seçim kampanyası döneminde Alman Deutsche Bank'ten kredi istediği iddia edildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 06:28
3 yıl sonra ortaya çıktı! ABD bu iddiayı konuşuyor!

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, seçim kampanyası sırasında milyonlarca dolar harcayan Trump, işini büyütmek için Deutsche Bank'ten kredi istedi.

Kredi vermeyi reddettiler

Trump'ın "yıllardır müttefiki" olarak tanımlanan bankanın ''Borç Kralı'' dediği Trump'a kredi vermeyi kabul etmediği öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan haber kaynakları, "üst düzey banka çalışanlarının Trump'ın ayrıştırıcı adaylığı ve seçim kampanyası nedeniyle bu tür bir kredinin verilmesinin oldukça riskli olduğuna inanması" dolayısıyla talebin kabul edilmediğini söyledi.



'Mal varlığına el konması...'

Haberde, banka çalışanlarının, Trump'ın kazanması ve kredinin zamanında ödenmemesi durumunda borcu tahsil etmemek ya da ABD Başkanı'nın mal varlığına el koymak arasında bir seçim yapmak zorunda kalınacağı endişesi taşıdıkları da belirtildi.

Haberde, Trump'ın Miami'deki otelini teminat göstererek İskoçya'daki golf tesisinin giderlerinin karşılanması için kredi talep ettiği öne sürüldü.

Trump Vakfı ise golf tesisi için kredi talebi iddiasını yalanladı ancak Deutsche Bank'ten kredi istenip istenmediğine ilişkin yorumda bulunmadı.

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 06:28
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