3 yıl sonra Almanya’da bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Son olarak 3 yıl önce gurbetçilerle buluşan Erdoğan’ın bu ziyareti sırasında Almanya’da yaşayan gurbetçilere seslenmesi bekleniyor. Yetkililer bu buluşmanın adresi ve zamanı üzerinde çalışıyor. Erdoğan’ın, Türklerin yoğun yaşadığı Köln’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Merkez Camisi’nin açılışında gurbetçilere seslenebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu talebi hakkında Almanya’dan cevap bekleniyor. Almanya’dan gelecek yanıt durumunda programın netlik kazanacağı ifade ediliyor.

GURBETÇİLERE TEŞEKKÜR

Erdoğan’ın gurbetçilere yapacağı konuşmada 24 Haziran’da yurtdışındaki Türk vatandaşlarından alınan oylar dolayısıyla teşekkür konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan son olarak 10 Mayıs 2015 tarihinde Almanya’nın Karlsruhe şehrinde DM Arena’da düzenlenen gençlik buluşması etkinliğine katılmıştı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Almanya, güvenlik gerekçesiyle Köln’de düzenlenen ‘Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi’nde Erdoğan’ın telekonferans yoluyla vatandaşlara seslenmesine izin vermemişti.