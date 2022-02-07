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Siyaset 3 yıl önce havalarını aldılar! Şimdi yine kafalarını çıkardılar
Siyaset

3 yıl önce havalarını aldılar! Şimdi yine kafalarını çıkardılar

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan’ın yazısı masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 12:31:00 -

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan “Bu fotoğraflar sandıkta dip dalgayı tetikler mi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ile ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ocaktan’ın yazısına Fenerbahçe’deki başkanlık seçimlerini hatırlatarak “3 yıl önce havalarını aldılar! Şimdi yine kafalarını çıkardılar” yorumunda bulundu.

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