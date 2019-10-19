3 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 3, 5 yıl çalışan ne kadar tazminat alır, 3 yıl çalışan bir işçi ne kadar tazminat alır? sorularını çalışanlar kıdem tazminatının nasıl alınacağını araştırmaya devam ediyor. Kıdem tazminatı almak için işveren tarafından işten çıkartılması gerekmektedir. Kıdem tazminatı aynı işyerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Peki 3 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 3 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır? sorularına ilişkin haberin detayları.

3 yıl çalışan biri ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. 3 yıl çalışan bir vatandaş, 2018 yılında 6 bin 88 TL alırken, 2019 yılında 7 bin 675 TL alacak. Tam 3 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 3 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 7 bin 675 lira bir para yapar. Eğer 3 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

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