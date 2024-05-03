3 yetimin annesini işten attılar… Bunun adı CHP vicdansızlığı

Dedetaş’ın paylaşımına yorum yapan Bembeyaz, “Sayın başkanım ben Emine Bembeyaz, bugün işten çıkartıldım. Benim işe çok ihtiyacım var. Eşim vefat etti, üç sene oluyor, üç çocuğum var, evim kira çok zor durumda kaldım. Allah rızası için ben tekrar işe alın, çok çaresizim.” ifadelerini kullandı.





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Dedetaş’ın vicdanları yaralayan işçi kıyımı CHP’nin verdiği “namus sözlerini” gözünü kırpmadan çiğneyebileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, işten çıkarımların hiçbir şart gözetilmeden yapıldığı ve kendi yandaşlarını belediyeye doldurmak için ne denli ahlaksız adımlar atabileceklerini ortaya koydu.

Bu arada CHP'li Dedetaş’ın paylaşımına yapılan bir yorum da Üniversite öğrencilerine verilen yardımın belediye tarafından kesildiğini ortaya çıkardı.