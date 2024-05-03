3 yetimin annesini işten attılar… Bunun adı CHP vicdansızlığı
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, eşi vefat ettikten sonra tek başına 3 çocuğunun geçimini üstlenen belediye çalışanı Emine Bembeyaz'ı da gözünü kırpmadan kovdu.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP’li Sinem Dedetaş, mazbatasını alır almaz ilk iş 71 kişiyi işten çıkardı.
Çalışanların gözyaşına bakmadan işçi kıyımı yapan Dedetaş Üsküdar’ı CHP belediyeciliğiyle tanıştırırken, mağdurlar seslerini duyurmak için her yolu denemeye başladı.
Son çare Sinem Dedetaş’ın sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yapan belediye çalışanlarından Emine Bembeyaz, yürek burkan bir mesaj yazdı.
Dedetaş’ın paylaşımına yorum yapan Bembeyaz, “Sayın başkanım ben Emine Bembeyaz, bugün işten çıkartıldım. Benim işe çok ihtiyacım var. Eşim vefat etti, üç sene oluyor, üç çocuğum var, evim kira çok zor durumda kaldım. Allah rızası için ben tekrar işe alın, çok çaresizim.” ifadelerini kullandı.
Dedetaş’ın vicdanları yaralayan işçi kıyımı CHP’nin verdiği “namus sözlerini” gözünü kırpmadan çiğneyebileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, işten çıkarımların hiçbir şart gözetilmeden yapıldığı ve kendi yandaşlarını belediyeye doldurmak için ne denli ahlaksız adımlar atabileceklerini ortaya koydu.
Bu arada CHP'li Dedetaş’ın paylaşımına yapılan bir yorum da Üniversite öğrencilerine verilen yardımın belediye tarafından kesildiğini ortaya çıkardı.