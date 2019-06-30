3 yaşındaki minik Öykü, ameliyat için yardım bekliyor Gaziantep'te yaşayan 3 yaşındaki minik Öykü'nün acilen ameliyat olması lazım. Çaresiz aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Akit İhbar Hattına ulaşan çaresiz Çetin Ailesi, maddi durumu iyi olmadığı için hayırseverler insanlardan yardım bekliyor. Gerekli yardımın sağlanması durumunda Öykü Çetin (3), Bodrum Acıbadem hastanesinde Plastik Cerrah Dr. Mehmet Mutaf tarafından 20.08.2019 tarihinde ameliyat edilecektir. İrtibat: İlhan Ergincan- 539 626 66 66

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