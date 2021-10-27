  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?
Sağlık

3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

12 yaş altına aşı yapılacak mı? Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Ülkemizde yaklaşık 116 milyon doz aşı uygulandı. Aileler çocuklara ne zaman aşı yapılacağını araştırıyor. 12 yaş altına aşı yapılıyor mu? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 11:28:00 -
3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiği ifade ediliyor. Son zamanlarda 25 yaş altı vakalara artmaya başladı. Bu sebeple aileler çocuklara aşı uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor.

3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Ülkemizde 5 Eylül 2021’den itibaren 12 yaş üstüne aşı randevusu alabiliyor. 12 yaş altına ise korona aşısı uygulanmıyor.

Çin'de 3-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başlanacağı gelen haberler arasında. Global Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin merkezindeki Hubey ile Hunan, güneyindeki Hainan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinin sağlık komisyonları, 3-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanacağını açıkladı.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Fucien ve Anhui eyaletlerinde de ilerleyen günlerde söz konusu yaş grubundaki çocukların aşılanmasına başlanacağı duyuruldu. Çin, daha önce 12 yaş ve üzerinin aşılanmasına izin veriyordu.

Hainan eyaletinin başkenti Haikou’daki Çangliu Merkez Hastanesinden yapılan açıklamada, velilerin 3-11 yaşlarındaki çocuklarını getirip aşılarını yaptırabilecekleri ifade edildi. Cıcieang eyaletindeki Çucou kentindeki bir yerel halk sağlık merkezi de kentteki okullardan gelen öğrenci gruplarının aşılarını yapacaklarını kaydetti.

Sağlık komisyonları, çocuklara, Çinli Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin ürettiği inaktif aşılardan en az üç hafta arayla iki doz uygulanacağını bildirdi.

Formülünde virüsün zayıflatılmış versiyonunu barındıran inaktif aşılar, zayıf uyaran aracılığıyla vücutta virüse karşı doğal bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.

Kovid-19, 18 yaşından küçükleri, yetişkin nüfusa göre daha az etkiliyor. Virüse yakalandıklarında hastalığı hafif semptomlarla atlatan çocuklar, taşıyıcı olarak aile içinde bulaşa sebep olabiliyor.

Çin’de eylülde Fucien eyaletinde görülen yerel kaynaklı vakalar, bir ilköğretim okulu öğrencileri aracılığıyla yayılmıştı. Enfeksiyon kapan çocukların yüzde 40’ının 12 yaş altı olduğu bildirilmişti.

Korona geçirenlerde kalıcı hastalıklar oluyor mu?
Korona geçirenlerde kalıcı hastalıklar oluyor mu?

Sağlık

Korona geçirenlerde kalıcı hastalıklar oluyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal görüntü Türkiye'de ünlü zincir markette çekildi! Sosyal medyada tepki yağdı
Aktüel

Skandal görüntü Türkiye'de ünlü zincir markette çekildi! Sosyal medyada tepki yağdı

Zincir marketlerde yaşanan fahiş fiyat sıkıntısı sürerken, ünlü bir markette reyonda gezen kedi görüntüsüne sosyal medyada tepki yağdı...
Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?
Dünya

Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine adadığı Arizona doğumlu Jeff Flake'in hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin istemedi..
Financial Times’ten çarpıcı iddia: Türkiye Ermenistan konusunda bu adımı atacak
Dünya

Financial Times’ten çarpıcı iddia: Türkiye Ermenistan konusunda bu adımı atacak

Financial Times, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan'ın Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarına ilişkin açıklamalarının ardından Ank..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay