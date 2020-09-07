3 vali yardımcısı görevden alındı!
Bingöl'de vali yardımcıları Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, haklarındaki FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevden alındı. Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç da henüz bilinmeyen bir nedenle görevden alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bingölde 2 vali yardımcısı, Iğdır'da da 1 vali yardımcısı görevden alındı.
Bingöl'de vali yardımcılığı görevlerini yürüten Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, FETÖ/PDY soruşturması nedeniye görevden el çektirildi.
Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak'ın yerine yeni görevlendirmelerin yapılacağı belirtildi.
Iğdır'da da 1 vali yardımcısı görevden alındı
Iğdır'da vali yardımcılı vazifesini ifa eden Yunus Koç'un da, görev alındığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Iğdır Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Yunus Koç görevden alındı.
Henüz neden görevden alındığı bilinmeyen Koç'un yerine yeni bir atama yapıldığı öğrenildi.