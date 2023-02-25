3 ülkeden 24 adet "ANKA SİHA" siparişi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ihracat performasını sürdürüyor. 3 ülke daha ANKA SİHA tedarik etmek için TUSAŞ ile sözleşme imzaladı. Böylelikle ANKA ihraç edildiği bilinen ülke sayısı 5’e yükseldi.

SavunmaSanayiST.com tarafından savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Endonezya, Çad ve Cezayir, TUSAŞ’tan ANKA SİHA tedarik etmeye karar verdi. Endonezya 12 adet, Cezayir 10 adet ve Çad ise 2 adet ANKA SİHA siparişi verdi.

TUSAŞ, bu nedenle ANKA üretim hattındaki kapasiteyi hızla arttırıyor. 3 ülkenin 24 adetlik ANKA siparişinin toplam tutarının ise 500 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

ANKA’nın ilk ihracat müşterisi, 2020 yılı içerisinde Tunus olmuştu. Tunus Hava Kuvvetleri, 80 milyon ABD doları bedel ile 3 adet ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 3 adet Yer Kontrol İstasyonu (YKI) tedarik etmişti. ANKA için yurtdışından ikinci sipariş ise yine 3 adet olmak üzere Kazakistan gelmişti. Kazakistan, 30 adet daha ANKA tedarik etmeyi ve bunları TUSAŞ desteğiyle yerli olarak üretmeyi planlıyor.

Öte yandan Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada TUSAŞ’tan ANKA SİHA tedarik etmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Malezya’nın ilk etapta 3 ila 9 adet ANKA SİHA tedarik edeceği tahmin ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TUSAŞ, ANKA üzerinden geliştirdiği AKSUNGUR SİHA’nın ihracat faaliyetlerini de sürdürüyor. Şu ana kadar en az 2 ülke AKSUNGUR için sipariş verdi.

ANKA İnsansız Hava Aracı

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı, gece/gündüz ve kötü hava şartları da dahil; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı, hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir.

ANKA İHA, 30.000ft irtifada 24 saat havada kalabilmekte ve 350+ kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Şu ana kadar yaklaşık 50 adet ANKA SİHA’nın teslim edildiği tahmin edilirken, bir o kadarının da üretim faaliyetleri devam etmektedir.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com özel haberidir.