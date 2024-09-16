3 ülke bir araya geldi! Ortak pasaport adımı

Batı Afrika ülkeleri Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), kendi aralarında işbirliği ve güvenliği arttırmak için ortak bir pasaport sistemi uygulamasına geçeceklerini duyurdu.

AES Başkanı ve Mali'deki geçiş hükümetinin lideri Assimi Goita, AES'nin birinci kuruluş yıl dönümünde bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, üç ülke arasında hareketliliği kolaylaştıracak ortak "biyometrik pasaport uygulaması" başlatacaklarını söyledi.

Bölgedeki terör gruplarına karşı önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Goita, AES'nin uluslararası ortakların yanı sıra bölgesel ortaklarla da görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Goita, "Üç ülke arasındaki işbirliği, terör gruplarının önemli ölçüde zayıflatılmasına yardımcı olurken aynı zamanda bölgede güvenliğin artmasına katkıda bulundu." dedi.

Assimi Goita, AES'in ortak bir televizyon kanalı kuracağını da bildirdi.

MALİ, NİJER VE BURKİNA FASO ECOWAS'TAN AYRILMIŞTI

Mali, Nijer ve Burkina Faso, geçen yıl Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kurmuştu.

Üç ülke 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti. Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.