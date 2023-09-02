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Yerel 3 torbacı tutuklandı
Yerel

3 torbacı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 10:08:00 -
3 torbacı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 10 bin 198 adet sentetik ecza, 4 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 12 bin 670 TL, 5 bin 200 Amerikan Doları ve 80 Euro paraya el konuldu.

Olay ile ilgili 5 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilirken, 5 şüpheli şahıstan 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

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