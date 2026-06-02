Ekonomi

3 top dondurma 840 TL! Esnaf vatandaşı nasıl kazıklayacağını şaşırdı

Bir AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL ödeyen vatandaş, fahiş fiyatlara tepki göstererek, “Bunun adı enflasyon değil, kazıklanma” dedi.

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 TL ödeme yapan bir vatandaş, karşılaştığı fiyat karşısında tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaş, "Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar, bunun adı kazıklanma." ifadelerini kullanarak fahiş fiyat uygulamalarını eleştirdi.

Son dönemde özellikle AVM, havalimanı ve tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlar sık sık tartışma konusu olurken, vatandaşlar temel tüketim ürünlerinde görülen aşırı fiyat artışlarının denetlenmesini talep ediyor. 840 TL'lik dondurma faturası da sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı fiyatların enflasyonun ötesine geçerek fırsatçılığa dönüştüğünü belirtti.

 

Geçtiğimiz günlerde de Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir restoranın menüsünde yer alan yüksek fiyatlar sosyal medyada gündem olmuştu. Menüde tek lahmacunun 1.450 TL, kıymalı pidenin 1.500 TL ve margarita pizzanın ise 1.800 TL’den satışa sunulması vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Tepkilerin büyümesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile ilgili mevzuata aykırı olduğu belirlenen toplam 24 ürün tespit edildi.

Söz konusu aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Hamdi

CEZA DEGİL İŞLETMENİN KAPATILMALI TİCARETTEN MEN EDİLMELİ TİCARET BAKANLIGI ANLAMADIĞI KONU CEZA YİYEN DURMUYOR SOYGUNA VURGUNA DEVAM EDİYOR OLAN VATANDAŞA OLUYOR BIKTIK YAZMAKTAN CEZA YAPMIŞ NE DİGİŞTİ SAYIN YETKİLİ VATANDAŞI KORUYABİLDİNMİ YOK
