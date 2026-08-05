3 tekerlekli motor dereye uçtu: Dede öldü, 2 torunu yaralandı

İlçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.B.'nin kullandığı üç tekerlekli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte motosiklette bulunan 2 torunu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü M.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.