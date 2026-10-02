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Tarım 3 tanesi 100 liraya güz karpuzu tezgaha indi: Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü!
Tarım

3 tanesi 100 liraya güz karpuzu tezgaha indi: Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü!

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3 tanesi 100 liraya güz karpuzu tezgaha indi: Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü!

Burhaniye’de hasadı yapılan güz karpuzu tezgâhlardaki yerini alırken, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Pazarda karpuz satan Zeynep Örmüş, 3 karpuzu 100 liradan satışa sunduklarını belirtti.

Burhaniye’ de son turfanda güz karpuzu piyasaya çıktı.

Burhaniye Pazarında karpuz satan Zeynep Örmüş, karpuzların çok lezzetli olduğunu söyledi. Yaz boyu değişik ürünler sattığını kaydeden Zeynep Örmüş," Kendi ürettiğimiz kavun ve karpuzu pazarlarda satıyoruz. Bu sene 125 dekar alanda karpuz ektik. Son turfanda olan güz karpuzunda da hasada başladık. Güz karpuzunun 3 tanesini 100 liradan satıyorum. İlgiden de çok memnunum" dedi.

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