Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

"YABANCILAR HEP KİLO KİLO ALIYORLAR" Üretici Nilgün Sarıoğlu, "Bu organik doğal. Toprağın altı nemli olduğu için tarlamızda yetişiyor. Doğal bir de çiğ havası alıyor. Denizin tuz havasını alıyor. Onun için susuz yetişiyor. Organik. Hiçbir şeyi yok, organik doğal. Talep oluyor çok, isteyen oluyor, perakende çok isteyen oluyor. Kilo kilo. Yabancılar hep kilo kilo alıyorlar. Allah bereket versin. Bu sene daha çok güzel. Japonlar suşide kullanıyor. Bizim burada da çitirmek deriz biz. Ondan yapılıyor" dedi.