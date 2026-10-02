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Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

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Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

Muğla'nın Ula ilçesinde hasadı başlayan Gökova Susamı için Japonlar sıraya giriyor. Tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilen ürün, suşi yapımında kullanılıyor.

#1
Foto - Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

Muğla'nın Ula ilçesinde, susuz yetiştirilmesi ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan Gökova susamında hasat dönemi başladı. Akçapınar ve Akyaka mahallelerindeki tarım arazilerinde yetiştirilen altın sarısı susam, bölgedeki üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alırken, özellikle Japonlar tarafından suşi yemeği için yoğun talep görüyor.

#2
Foto - Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

RÜZGAR VE NEMİN GETİRDİĞİ EŞSİZ AROMA Muğla'nın dünyaca ünlü Gökova Körfezi çevresindeki verimli tarım arazilerinde yetiştirilen susamda hasat sezonu başladı. Akçapınar ve Akyaka mahallelerinde üretimi yapılan Gökova susamı, bölgenin kendine özgü iklim şartları sayesinde farklı bir aroma ve kokuya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Gökova'nın esen rüzgarlarının taşıdığı nem bölgede yetiştirilen susamın gelişiminde etkili oluyor. Susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen ürün, hasat döneminde altın sarısı rengiyle tarlalarda dikkat çekiyor.

#3
Foto - Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

JAPONYA'NIN SUŞİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ TERCİHİ Gökova susamına yurt içinin yanı sıra özellikle Japonya'dan da talep geliyor. Japon mutfağının önemli ürünlerinden biri olan suşinin hazırlanmasında kullanılan susam, her yıl tüccarlar aracılığıyla bölgeden satın alınarak Japonya'ya gönderiliyor. Japonya 2025 yılında ihracatçı firmalardan sarı susamın kilosunu 4.70 dolardan (230 TL) alırken, bu yıl susam piyasasındaki fiyat henüz açıklanmış değil. 2026 yılı iç pazarda perakande fiyatı 200 TL, toptan fiyatı ise 180 TL olması bekleniyor.

#4
Foto - Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

TARLALARDA İŞÇİ BULMA KRİZİ BÜYÜYOR Gökova susamının üretiminde susuz tarım yönteminin kullanılması, ürünün bölgenin doğal şartlarına uyum sağlaması açısından da önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında yağışın oldukça az olduğu bölgede yetiştirilen susam, üreticilerin geleneksel tarım yöntemleriyle tarlalarda hayat buluyor. Üreticilerin en büyük sıkıntısı işçi bulma konusunda yaşandığı açıklandı. Ürünün tarladan toplanması aşamasında 80-90 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz ilçesinin kırsal mahallelerinden işçiler geliyor.

#5
Foto - Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

"YABANCILAR HEP KİLO KİLO ALIYORLAR" Üretici Nilgün Sarıoğlu, "Bu organik doğal. Toprağın altı nemli olduğu için tarlamızda yetişiyor. Doğal bir de çiğ havası alıyor. Denizin tuz havasını alıyor. Onun için susuz yetişiyor. Organik. Hiçbir şeyi yok, organik doğal. Talep oluyor çok, isteyen oluyor, perakende çok isteyen oluyor. Kilo kilo. Yabancılar hep kilo kilo alıyorlar. Allah bereket versin. Bu sene daha çok güzel. Japonlar suşide kullanıyor. Bizim burada da çitirmek deriz biz. Ondan yapılıyor" dedi.

#6
Foto - Japonlar dört gözle bekliyor: Daha tarladayken sıraya giriyorlar!

"ÇALIŞTIRACAK İŞÇİ BULAMIYORUZ" 20 yıldır susam üreticiliği yapan Adem Akyüz, "Gökova susamı susuz susam. Doğal, gübresiz. Gübre atmıyoruz. Normalde atan atıyor, atmayan atmıyor. Şu anda biz bunu böyle eliyoruz. Katıyoruz römorkun içine. Yarın eleyeceğiz. El işi, hep el işi. İşçi de yok, bulunmuyor" diye konuştu.

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