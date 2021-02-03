3 Şubat 2021 Çarşamba: Türkiye yine hareketli bir güne uyandı
Türkiye 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe de yoğun gündem maddeleri ile başladı.
Türkiye yeni güne yoğun gündem maddeleri ile başladı.
İzmir'de sel felaketi
İzmir'de 2 vatandaşımızn hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin uyarıda bulunan valilik, vatandaşlara bugün de evlerden çıkmama çağrısında bulundu. Yine valiliğin kararı ile Menderes Yeniköy Mahallesi'nin boşaltılmasına karar verilirken, kentte son 26 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı açıklandı. İzmir'e bir aylık yağış yalnızca 8 saatte düştü.
Boğaziçi provokasyonu
Önceki gün İzmir'de LGBTİ'li sapkınlar eylem yaparak sokakları karıştırdı. Dün ise hem Başkent Ankara'da hem de İstanbul Kadıköy'de provokatif eylemler düzenlendi. Katıldığı canlı yayında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tedbirlerin kararflılıkla süreceğini belirtirken, provokatörlere geçit vermeyeceklerini ifade etti.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam saat 17:00'da video konferansla toplanacak. Toplantıda aşılama çalışmaları ile koronavirüs tedbirlerinin görüşüleceği öğrenilirken, Bakan Koca alınan kararları yazılı açıklama ile duyuracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır'daki 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.
CHP'li 30 vekil ortak basın toplantısı düzenleyecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki 30 milletvekilinden oluşan heyet, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. Heyet toplantının ardından; esnaf, çiftçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek.
AK Parti Diyarbakır'daki anneleri ziyaret edecek
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmaya çalışan ve eylemlerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam eden acılı ailelerle buluşacak. Selva Çam ardından AK Parti Diyarbakır 6. Olağan Kadın Kongresi'ne katılacak.
Enflasyon rakamları açıklanacak
TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.