3 Şubat 2021 Çarşamba: Türkiye yine hareketli bir güne uyandı

Türkiye yeni güne yoğun gündem maddeleri ile başladı.

İzmir'de sel felaketi

İzmir'de 2 vatandaşımızn hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin uyarıda bulunan valilik, vatandaşlara bugün de evlerden çıkmama çağrısında bulundu. Yine valiliğin kararı ile Menderes Yeniköy Mahallesi'nin boşaltılmasına karar verilirken, kentte son 26 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı açıklandı. İzmir'e bir aylık yağış yalnızca 8 saatte düştü.

Boğaziçi provokasyonu

Önceki gün İzmir'de LGBTİ'li sapkınlar eylem yaparak sokakları karıştırdı. Dün ise hem Başkent Ankara'da hem de İstanbul Kadıköy'de provokatif eylemler düzenlendi. Katıldığı canlı yayında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tedbirlerin kararflılıkla süreceğini belirtirken, provokatörlere geçit vermeyeceklerini ifade etti.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam saat 17:00'da video konferansla toplanacak. Toplantıda aşılama çalışmaları ile koronavirüs tedbirlerinin görüşüleceği öğrenilirken, Bakan Koca alınan kararları yazılı açıklama ile duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır'daki 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılım sağlayacak.

CHP'li 30 vekil ortak basın toplantısı düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki 30 milletvekilinden oluşan heyet, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. Heyet toplantının ardından; esnaf, çiftçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek.

AK Parti Diyarbakır'daki anneleri ziyaret edecek

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmaya çalışan ve eylemlerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam eden acılı ailelerle buluşacak. Selva Çam ardından AK Parti Diyarbakır 6. Olağan Kadın Kongresi'ne katılacak.

Enflasyon rakamları açıklanacak

TÜİK, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.