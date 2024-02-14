3 şeyde istikrarlı! Yapana bayram ettirecek! Metabolizmayı hızlandırıyor! İşte esrarengiz detayı, çarpıcı tespitler

3 şeyde istikrarlı!

1- Cildi yeniler

Zeytinyağı birçok kozmetik ürünün önemli bir bileşenidir ve beslenmenizin bir parçası olarak cildinize de fayda sağlayabilir.

Kızarıklığı ve şişliği azaltır ve yüzünüzü daha uzun süre gergin kalmasını sağlar. Tüm bunlara ek olarak; Zeytinyağı güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir ve doğal dezenfektan görevi görür.

2- Metabolizmayı hızlandırır

Birçok çalışma, zeytinyağı açısından zengin olan Akdeniz diyetinin vücut ağırlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.

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Zeytinyağı yemenin kilo vermelerine yardımcı olduğunu kanıtlayan 3 yıllık bir çalışmaya 180'den fazla kişi katıldı ve sonucunda zeytinyağının metabolizmayı hızlandırdığı, sağlıklı kilo vermeyi desteklediği tespit edildi.3- Kemik sağlığını destekler

Zeytinyağındaki eser elementler romatoid artrit hastası insanlara fayda sağlayabilir. Bu, zengin bir Omega-3 yağ asitleri kaynağı olan balık yağı ile birleştirildiğinde daha iyi sonuç verir.Sızma zeytinyağında bulunan bileşikler, artritin neden olduğu el kavrama gücünü, eklem ağrısını ve sabah tutukluğunu iyileştirir.

3- Kemik sağlığını destekler

Zeytinyağındaki eser elementler romatoid artrit hastası insanlara fayda sağlayabilir. Bu, zengin bir Omega-3 yağ asitleri kaynağı olan balık yağı ile birleştirildiğinde daha iyi sonuç verir.

Sızma zeytinyağında bulunan bileşikler, artritin neden olduğu el kavrama gücünü, eklem ağrısını ve sabah tutukluğunu iyileştirir.