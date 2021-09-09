  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Plajlarıyla meşhur kentte korkutan yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
BM'den İdlib'e 37 TIR insani yardım
"Yok Belediyeciliği"ne AK Parti’den tepki!
Gündem 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 16:07:00 -
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesine devam ediyor.
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay