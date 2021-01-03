3 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 515'i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 488'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 241 bin 912'ye yükseldi.

Günlük iyileşen hasta sayısı 10 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829'a, ağır hasta sayısı ise 3612'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.