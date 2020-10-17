3 milyonluk Ermenistan Türk mallarını boykot ediyor

Moskova'da gerçekleşen müzakereye rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılara devam eden Ermenistan, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Türk mallarını boykota başladı.

Ermenistan sivilleri hedef alıyor

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarma operasyonları devam ederken, Ermenistan ordusu sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Son olarak gece saatlerinde Gence ve Mingeçevir'de sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan her alanda Türk karşıtı propagandacılığadevam ediyor.

Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen işgalci yönetim, bir yandan sivilleri vururken bir yandan da Azerbaycan'ın haklı davasına destek veren Türkiye'ye karşı boykot uygulamaya başladı.

Türk mallarını raflardan kaldırdılar

3 milyon nüfusuyla Türkiye'yi boykot etmeye çalışan Ermenistan'da marketlerdeki Türk malları raflardan kaldırıldı. Boşaltılan raflara boykota dair yazılar asıldı.

Kimi Ermenistan vatandaşları boykot kararını desteklerken kimi de bu uygulamanın resmi bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılması gerektiğini savunarak tepki gösterdi.